Milan e Atalanta, la Champions League è un incubo

escono con le ossa rotte dalla serata di. Al netto del rigore al limite del ridicolo che ha castigato i bergamaschi a Bruges - la furia di Gasperini è più che giustificata - non c'è nulla di cui lamentarsi perché sono state due sconfitte meritate, frutto di prestazioni al di sotto della sufficienza. Nulla è compromesso perché nel ritorno a Bergamo eo c'è spazio per ribaltare tutto, ma la lezione di una notte senza gloria deve essere mandata a memoria.E' stato un bagno d'umiltà per il calcio italiano cui si unisce anche la partita sofferta della Juventus contro il Psv. Approcci sbagliati, distrazioni, errori in serie contro avversari che hanno invece mostrato in campo di aver compreso fino in fondo l'importanza del momento. E se per l'ci può essere l'attenuante di una prestazione in contro tendenza rispetto alle ultime, con assenze che pesano sulla rosa pur ricca del Gasp, quella delè parsa una ricaduta grave.