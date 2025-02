Ilfattoquotidiano.it - Milan, Conceição infastidito lascia la conferenza stampa dopo la sconfitta col Feyenoord: “Adesso basta” – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sergio, molto nervoso inladelcontro il, ha risposto solo alla prima domanda post gara., visibilmente, si è alzato ed è andato via dichiarando: “però, ho aspettato 15 minuti fuori per parlare e quindi ora vado via“. Prima, infatti, si era tenuta ladell’allenatore dele dunque il tecnico rossonero è stato di fatto obbligato ad attendere, cosa che non ha per nulla gradito.“Dovevamo fare di più, ma siamo solo a metà dell’eliminatoria. Sapevamo che qui l’ambiente era difficile, loro sono stati molto aggressivi, hanno vinto molti duelli sia offensivi che difensivi e così diventa difficile vincere“, aveva detto Conceiçao pocoil ko per 1-0 subito nella gara d’andata dei playoff di Champions League.