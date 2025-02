Biccy.it - Michielin: “Un artista mi ha pugnalata alle spalle, cosa mi ha fatto”

Tanto carina, educata, rispettosa e dolce, eppure c’è qualcuno che ha tradito la fiducia di Francesca. La cantante in un’intervista concessa a Giovanni Brugnoli ha rivelato che un– di cui non hail nome – l’hasp. La(che domenica scorsa è caduta dscale) ha spiegato che a due giorni dalla consegna di un album (probabilmente Cani Sciolti del 2023) un/a suo/a collega ha cambiato idea all’improvviso e le ha detto di non far più uscire un duetto che avevano registrato e che era già stato inserito nella tracklist. Francesca però ha anche aggiunto che pure lei in seguito non si è comportata bene con questa persona.Tutto molto bello, ma qui vogliamo il nome! Francesca.Grazie #Sanremo2025@SanremoRai pic.twitter.com/lLZ9fkWqGX— Francesca(@francescacheeks) February 12, 2025: “Unmi hasp”.