Michelle McCool parla della possibile introduzione nella Hall of Fame:"Sarebbe un onore ma non dipende da me"

è stata una delle Superstar femminili più importantiWWE durante la sua carriera e ha ottenuto un grande successocompagnia. Per questo motivo, molti fan sono sorpresi che non sia ancora stata introdottaWWEofe orahato di questa possibilità.Durante un’intervista con Chris Van Vliet,hatopossibilità di entrareWWEof, ammettendo di non sapere se accadrà, poiché la decisione non spetta a lei. Ha inoltre espresso il desiderio di essere introdotta insieme a Layla come parte di LayCool, ritenendo che sia stata proprio quella fasesua carriera a farla risaltare davvero in WWE, pur considerandolo un grandeanche a titolo personale:“Non lo so.un, ma non lo so, nonda me e nemmeno so di chi sia la decisione.