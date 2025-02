Biccy.it - Michele Bravi escluso da Sanremo con una canzone sull’Alzheimer: “Ha causato la chiusura con la mia casa discografica”

Leggi su Biccy.it

qualche giorno fa ha condiviso un lungo video in cui ha dichiarato di aver chiuso, non per sua volontà, con lache lo ha seguito per gli ultimi dieci anni.Lo ha confessato partendo da un aneddoto che ha detto lo scorso dicembre Lino Banfi quando, facendo uno spoiler, ha confessato di aver girato con lui un video che parlava proprio di una nonna con l’Alzheimer. “È il 15 dicembre del 2024 e a un certo punto il telefono mi impazzisce. Iniziano ad arrivare una serie infinita di messaggi e il succo era sempre guarda che Lino Banfi ha spoilerato. Quindi accendo la tv e effettivamente Lino era ospite quel giorno a Domenica In da Mara“. E ancora: “Quello a cui Lino fa riferimento non è effettivamente solo un cortometraggio, tutto parte da una. Questaio inizio a scriverla due anni fa, la scrivo, la riscrivo, la impasto, cambio il ritornello.