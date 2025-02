News.robadadonne.it - “Mia figlia subisce bullismo”, ma per sbaglio invia la mail per la docente a tutti i genitori

Una mamma, Jennifer Mullen, ha condiviso in uno spiritoso video pubblicato su TikTok un episodio che l’ha vista coinvolta con idei bambini che frequentano la classe di sua, in una storia che lei definisce imbarazzante ma che per gli utenti del social pare non esserlo affatto.La donna ha spiegato di aver scoperto che da qualche settimana la sua bambina era vittima di un compagno di classe che metteva in atto veri e proprio atti vessatori nei suoi confronti, e che negli ultimi giorni ilaveva toccato il suo apice, quando, durante una rotazione dei banchi, a suaera capitato come vicino di posto proprio il compagno bullo.Mullen ha quindi deciso di informare della situazione larappresentante di classe con una, ma è qui che ha commesso un errore: dopo aver premuto il tasto di invio, infatti, la donna si è resa conto di avere messo in copia conoscenzadella classe.