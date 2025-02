Ilrestodelcarlino.it - "Mia figlia investita in bici e lasciata sanguinante"

"Ha investito miase n’è andato lasciandola lì con il viso insanguinato". Lo racconta Chiara Vedovi (foto), mamma di una 16enne che ieri pomeriggio ha presentato querela ai carabinieri di Fano per fuga a seguito di incidente stradale. L’episodio è avvenuto martedì intorno alle 20,30 in via Papiria. La ragazzina stava percorrendo la ciclabile insieme a un amico di 15 anni. Viaggiavano sulla pista ciclopedonale in direzione contraria al senso di marcia sullaelettrica condotta dall’amico, lei era seduta dietro. "È arrivata questa utilitaria grigia che usciva da via Rosmini – racconta Chiara Vedovi – e che si immetteva su via Papiria. Il conducente, secondo le ricostruzioni, è un uomo con barba e capelli bianchi, forse sulla sessantina e con gli occhiali, evidentemente ha guardato solo chi passava a sinistra e ha preso in pieno miache era seduta dietro.