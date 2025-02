Ilfattoquotidiano.it - “Mi piace tanto la puzza di me**a, dovreste provarla”: la bucolica passione di Elettra Lamborghini, co-conduttrice a Sanremo 2025

A un bel bouquet profumato dei fiori dipotrebbe preferire un odore più rustico e bucolico. Quello della cacca. La cantante è tra le co-conduttrici dell’edizionedel Festival e affianca Carlo Conti nella terza serata della kermesse in una puntata tutta al femminile. Insieme a lei, infatti, sul palco del Teatro Ariston sono attese Katia Follesa e Miram Leone.Ma la cacca, dicevamo. Correva l’anno 2020 edin un video sui social dichiarava tutto il suo amore per lo sterco animale, informando i follower di quanto apprezzasse l’odore che esso emana: “Ragazzi sto andando a trovare le mie amiche vacche, qui lungo un sentiero dove vado spesso a camminare, e stavo pensando che fin da quando ero piccolina a me ladiproprio“.