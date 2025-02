Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno puntato la pistola in faccia, ho avuto paura di non poter difendere mia figlia di due mesi”: Cristina Rescigni di Temptation Island rapinata in casa

Erano in tre, incappucciati e armati. Lei, indifesa, con in braccio la sua bambina, nata solo duee mezzo fa, e il suo compagno, costretto, invece, a dare tutti i loro beni ai rapinatori, che nel frattempo li minacciavano con le pistole. A raccontare quei momenti di terrore è la dj, 28 anni, ex tentatrice di2019, che lo scorso sabato, 8 febbraio, è stata vittima di una rapina nella sua villa a Bagno a Ripoli, in Toscana, dove i malviventi sarebbero riusciti ad accaparrarsi una refurtiva dal valore di circa 80 mila euro in gioielli e contanti. “Eravamo a, io e il mio compagno Marco abbiamo passato il pomeriggio assieme ad alcuni parenti che erano venuti per la prima volta a vedere nostra”, raccontaal Corriere della Sera Firenze.