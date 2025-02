Liberoquotidiano.it - "Mi hanno detto che non vuol cantare l'Inno d'Italia. Sapete una cosa?": Mario Giordano scatenato

Nella settimana del Festival di Sanremo tutto viene fagocitato dalla musica, anche i temi politici e sociali. E si arriva a contestare perfino l'no, "Fratelli d'", considerato improvvisamente omofobo. Questo, almeno, per Francesca Siano, cantante torinese conosciuta come Francamente, che l'lo ha proprio cantato prima della finale di Coppadi volley femminile. L'artista, però, ha poi postato sui social un video nel quale spiega di aver pensato di cambiare il testo dell', dato che a suo dire avrebbe “un linguaggio non inclusivo”. Di questo si discute a “Fuori dal Coro”, il talk di Rete4 condotto da, il quale è allibito: “Francesca Siano, Francamente. io non la conoscevo, ma m'hanche è famosissima. hache l'Fratelli d'è omofobo! Non lo voleva, perché dice che è omofobo Fratelli d'!”.