Lanazione.it - “Mettetevi al riparo e non uscite”. Nubifragio a Portoferraio, l’appello della Misericordia

Leggi su Lanazione.it

(Isola d’Elba), 13 febbraio 2025 – Ore di paura all’Isola d’Elba per un violentissimoche ha colpito in particolar modo la zona di. A partire dal primo pomeriggio, la pioggia ha cominciato a cadere in maniera violenta e incessante, causando disagi e allagamenti. I pluviometri ne hanno registrati 26mm in meno di un’ora. Le autorità sono al lavoro, ma nel frattempo sono partiti gli appelli alla popolazione. “Situazione estremamente critica a. Non usate le auto, non venite versoe non provate ad uscire, le vie di accesso sono bloccate. Mettersi anelle zone sicure ed attendere!!!”. Questo il messaggio pubblicato sui profili socialdi. E proprio sui social hanno cominciato a circolare foto e videosituazione all’interno del capoluogo elbano.