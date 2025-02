Romadailynews.it - Meteo Roma del 13-02-2025 ore 19:15

venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord mattino cieli coperti con precipitazioni sulle regioni di nord-ovest e nevose di 400-600 metri di quota al pomeriggio poche variazioni con deboli precipitazioni sparse neve tra Alpi e Appennino settentrionale dai 500 gli 800 metri in serata si rinnovano con precipitazioni sparse nevose sui rilievi dei 600 1000 m al centro al mattino tempo stabile Ovunque ma con molte nuvole in transito Salvo isolati piovaschi sulle coste della Toscana al pomeriggio ancora c’è nuvolosi su tutti i settori e piogge sulle coste tirreniche piaciuta altrove tra la terapia la notte non sono previste variazioni con piogge sulle coste tirreniche anche a carattere temporalesco sulla Toscana è asciutto altrove al sud Al mattino ricoperti su tutti i settori con piogge sparse sulle Isole maggiori regioni Ioniche fenomeni intensi attesi sulla Sicilia Orientale al pomeriggio ancora qualche piovasco tra Campania e Calabria e isole maggiori in serata nottata ancora maltempo tutto sulle altre regioni temperature minime stazionarie o in lieve rialzo e maschile stabili in calo le previsioni del tempo sono ancora del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa