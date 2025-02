Ilgiorno.it - Meteo del weekend in Lombardia: in arrivo una tempesta invernale e temperature sotto zero

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Nei prossimi giorni bisogna prepararsi a una nuova ondata di freddo in, a causa delladi origine artica indal Nord Europa attraverso la cosiddetta “Porta della Bora”. Questa perturbazione inizierà a affluire sull’Italia settentrionale a partire da venerdì 14 febbraio e, favorendo la formazioni di un ciclone, porterà con sé vento forte, nuvole, e un drastico abbassamento delle. Per buona parte del, quindi, non c’è da aspettarsi bel tempo, anche se sabato dovrebbe vedersi qualche schiarita.venerdì 14 febbraio Il giorno di San Valentino, secondo le previsioni di 3B, la giornata si aprirà con cieli parzialmente nuvolosi su gran parte della regione. Nel corso della mattinata, l’avanzare di correnti umide atlantiche porterà a un progressivo aumento della nuvolosità, soprattutto nelle aree occidentali e settentrionali.