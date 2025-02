Nerdpool.it - Metal Eden: il nuovo FPS di Reikon Games arriva a maggio su PC e console

Leggi su Nerdpool.it

, ilsparatutto in prima persona sviluppato da, gli autori di RUINER, è stato ufficialmente svelato durante l’ultimo State of Play di Sony. Il titolo, pubblicato da Deep Silver, sarà disponibile dal 6su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.Un’immersiva guerra ciberneticatrasporta i giocatori in un futuro in cui la coscienza umana ha abbandonato il corpo fisico per risiedere in macchine avanzate. Con otto missioni uniche e un’ambientazione che fonde tecnologia e mistero, il gioco introduce un mondo artificiale dominato dalla guerra digitale. Vestirete i panni di ASKA, una potente Hyper Unit costruita attorno a una mente umana digitalizzata, pronta a svelare i segreti di un paradiso perduto.Potenziamenti, combattimenti e acrobazie mozzafiatoNel corso dell’avventura, esplorerete il pianeta tecnologico Moebius e le sue oscure profondità, immergendovi in un conflitto che coinvolge le anime di una colonia umana ormai perduta.