Juventusnews24.com - Mercato Juventus, i bianconeri riprendono subito i contatti: potrebbe essere lui il primo acquisto dell’estate. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24per Kolo Muani: la dirigenza bianconera punta ad acquistare il centravanti franceseL’arrivo alla Juve di Randal Kolo Muani ha stravolto le gerarchie in attacco. Il francese, sbarcato a Torino con la formula del prestito secco, in poco tempo ha già convinto tutti.Come riferito dal Corriere dello Sport, la strategia del calcioJuve per la prossima estate è chiara: acquistare a titolo definitivo il francese dal PSG e mettere alla porta Dusan Vlahovic, cercando di racimolare la somma più alta possibile a dodici mesi dalla scadenza. A breve riprenderanno icon il PSG.Leggi sunews24.com