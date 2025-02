Quotidiano.net - Mercati azionari europei: Francoforte guida, euro in recupero, gas in calo

del Vecchio continente in direzioni diverse, con la Borsa migliore che in avvicinamento alla boa di metà giornata resta quellain rialzo dell'1,5% spinta dai titoli dell'auto e da quelli industriali (Siemens +5%). In leggera crescita (+0,8% a 19,2) Commerzbank dopo i conti. Segue a ruota Parigi, che cresce dell'1,3% anche grazie alla corsa di EssilorLuxottica dopo i conti resi noti ieri achiusi, con il titolo che ha raggiunto una crescita fino al 5% a 290, migliorando ancora il suo record storico, che nelle ultime settimane ha corretto con costanza. Piazza Affari resta positiva e sale dello 0,7%, con Madrid poco sopra la parità. Debole Amsterdam con Unilever indel 7%, negativa Londra (-0,8%) anche sulla crescita dell'economia ancora asfittica nel Regno Unito a fine 2024, con un +0,1% del Pil nell'ultimo trimestre dell'anno.