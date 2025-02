Anteprima24.it - Menarini, De Luca: “Senza la Regione avrebbe chiuso”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Quando ci siamo insediati eravamo a quota zero, non c’era nemmeno una gara in corso o acquisto. Non c’era nulla. Ora abbiamo la flotta di mezzi su gomma più moderna d’Italia”. Parla così il governatore dellaCampania, Vincenzo De, in visita in Valle Ufita per la consegna di 63 bus a gas prodotti dalla. “Abbiamo un’età media che è inferiore ai sei anni – continua De– In passato, i pullman avevano circa diciotto o venti anni di anzianità. I mezzi che consegnamo oggi, invece, all’AIR sono tutti a gas ma soprattutto ambientalmente sostenibili, ovviamente l’acquisto non è utile solo per i servizi ma per tener in vita le fabbriche.le commesse dellaCampania,e tante altreroi battenti, stiamo facendo un miracolo”.