Ilgiorno.it - Memoria del passato e distruzione. Sono due facce della stessa medaglia

Leggi su Ilgiorno.it

È fondamentale l’azione del non dimenticare, oltre che conoscere. Per questo motivo è stata istituita la giornata mondiale, che ricorda a miliardi di persone che siamo tutti uguali. Si festeggia il 27 gennaio perché in quel giorno del 1945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, dove erano stati rinchiusi più di un milione di ebrei, condannati "Solo perchéebrei", così si legge nel diario di Anna Frank, una delle giovani vittime del nazismo. Eppure, nonostante questo, sembra che gli uomini continuino a ripetere gli stessi errori. Conservarenon significa solo onorare le vittime che hanno perso la loro vita, ma anche imparare dal, per evitare che si ripeta di nuovo. Ed è proprio questo che il geometra Luigi Federiconi, dell’età di 92 anni e 6 mesi (così ha specificato), ha voluto condividere con gli alunni5^B.