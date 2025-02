Secoloditalia.it - Meloni riceve l’Anm: fissata la data. Le toghe saranno pronte al “sano confronto”?

Ci sono una, un orario e un luogo: il 5 marzo, alle 15.30, a Palazzo Chigi. Sono le coordinate dell’incontro che sarebbe stato fissato tra il premier Giorgia, quell’Associazione nazionale magistrati sul piede di guerra per la riforma della Giustizia.Trae Anm un incontro attesoAll’appuntamento mancano ancora i crismi dell’ufficialità: per ora è un’indiscrezione, sebbene trapelata da fonti informate. Si tratta comunque di un incontro che era atteso: in occasione della sua elezione a presidente del, lo scorso sabato, Cesare Parodia aveva auspicato un incontro il più ravvicinato possibile con il governo. Richiesta alla quale il premier aveva risposto immediatamente, contestualmente agli auguri di buon lavoro inviati al magistrato per il nuovo incarico.Lo scambio di messaggio a distanza tra Parodi e il premier«Ritengo indispensabile chiedere in tempi strettissimi un incontro con il governo.