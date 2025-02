Puntomagazine.it - Mediterranea Futures: Il nuovo progetto musicale di Giovanni Napolano

Leggi su Puntomagazine.it

. Da Di Bella agli Almamegretta passando per Ciniglio, Bassolino e La Niña, il parterre di artistiNella musica di NPLGNN l’eredità culturale del Mediterraneo si fonde con l’innovazione sonora. Quello che da sempre propone è un viaggio tra radici e futuro, che risuona anche nelle lotte della sua terra.In questo scenario di resistenza e denuncia, emergono voci che reinterpretano il passato per costruire il futuro. Tra queste c’è NPLGNN alias di, DJ, produttore e curatore napoletano (originario di Qualiano, provincia Nord) oggi residente a Barcellona. Il suo percorsonon è solo un’esperienza sonora, ma un atto politico e culturale che dialoga con la memoria collettiva.ha curato per Stegi.Radio (Atene) l’edizione annuale del: Napoli Festival online concentrandosi, per l’appunto, sulla città partenopea.