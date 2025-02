Lapresse.it - Medioriente: media, accordo Hamas-Israele, sabato rilascio 3 ostaggi

Leggi su Lapresse.it

Milano, 13 feb. (LaPresse) – Secondo fonti palestinesi che hanno parlato con Haaretz,hanno raggiunto unsulla prossima fase del piano di cessate il fuoco che avrà luogo questo, in cui saranno rilasciati tre, in conformità con quanto concordato in precedenza.aumenterà l’ingresso di aiuti nella Striscia, soprattutto tende, gas e attrezzature mediche.