Oasport.it - Medagliere Europei ciclismo su pista 2025: l’Italia allunga al comando, tre ori da sballo

Glidisusi disputano a Zolder (Belgio) dal 12 al 16 febbraio. La rassegna continentale ci terrà compagnia per cinque giorni nel cuore dell’inverno e si preannuncia altamente spettacolare, con tante stelle del panorama internazionale pronte a darsi battaglia per le ambite medaglie.Il programma prevede l’assegnazione di ventidue titoli (undici per sesso): si spazia dal chilometro a cronometro (500 metri per le donne), alla corsa a eliminazione, passando per il keirin e la velocità fino a corsa a punti, americana, scratch, omnium, corsa a eliminazione, inseguimento individuale fino all’inseguimento a squadra e alla velocità a squadre.si presenterà all’appuntamento senza alcune delle sue stelle come Filippo Ganna, Jonathan Milan, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, ma sono presenti Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (campionesse olimpiche nella madison) e Martina Fidanza oltre a tante interessanti promesse.