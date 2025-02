Juventusnews24.com - Mbangula Juventus, a dicembre era finito sul mercato per questo motivo. Retroscena a sorpresa sul belga

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, aerasulpersul, martedì sera decisivo in ChampionsL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato undiriguardante Samuel, che martedì sera ha deciso l’andata del playoff di Champions contro il Psv.L’esternoerasul, quando diversi club avevano chiesto informazioni su di lui: per una valutazione tra i 10 e i 15 milioni di euro avrebbe potuto salutare perchè una sua cessione avrebbe finanziato acquisti in entrata. Così non è stato eè rimasto a Torino.Leggi sunews24.com