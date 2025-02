Juventusnews24.com - Mbangula Juve, il retroscena di mercato: rifiutate queste due offerte a gennaio! I bianconeri credono nel talento belga

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ildidue. Tutti i dettagli su quanto accaduto aSamulè stato decisivo in–PSV e Nicolò Schira ha svelato unsu quanto accaduto nell’ultima sessione invernale: ihanno rifiutato dueanche importanti dal punto di vista economico per il. Un’ulteriore testimonianza di come il club creda molto nell’esterno.PAROLE – «ntus ha rifiutato due(circa € 10-12 milioni) dai club di Bundesliga per Samuelnella sessione invernale di calcio».Leggi suntusnews24.com