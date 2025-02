Ilfattoquotidiano.it - Maysoon Majidi, parla l’attivista curdo-iraniana assolta a Crotone: “Solo dopo 3 mesi ho saputo di cosa ero accusata”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Potrebbe sembrare anche divertente se non fosse una tragedia“. Esordisce così, in conferenza stampa alla Camera dei Deputati,e artistada poco scarcerata dal tribunale didall’accusa di essere una scafista. “I primissimi giorni, io ero talmente confusa che non capivo se ero in Italia o in un altro Paese, non sapevo se mio fratello con il quale ho intrapreso il viaggio, si trovava in carcere come me oppure no”.ha colto l’occasione perre del Decreto Cutro e delle conseguenze che la norma potrebbe avere su persone, che come lei, scappano dai propri Paesi in cerca di un posto più sicuro. “Ho letto su un giornale italiano che sono 1148 le persone che si trovano nelle carceri in Italia con l’accusa di essere scafisti. Da quando sono stata liberata – continua– non ho mai dormito, non faccio altro chere del Decreto Cutro, perché la vedo come una mia missione” All’incontro, promosso dall’onorevole Laura Boldrini, deputata del Partito democratico, erano presenti anche Parisa Nazari, del movimento Donna, Vita e Libertà, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International e Marco Grimaldi di Avs.