Maturità a Bolzano si ricercano commissari esterni | circa 4mila euro il compenso Domande entro il 18 marzo

Leggi su Orizzontescuola.it

L’Intendenza scolastica italiana diricercaper gli esami diper le materie per le quali non vi sono, ovvero sono carenti, docenti in servizio aventi titolo alla nomina. L'avviso è aperto sia a docenti con contratto a tempo indeterminato che a docenti con contratto a tempo determinato che insegnino nel corrente anno scolastico le materie indicate.L'articolo, asiilil 18