Liberoquotidiano.it - Matteo Lepore, sindaco-vampiro di Bologna: nuova maxi-tassa, ecco chi colpisce

, città progressista a parole ma non certo con i fatti, la terra sta girando attorno al sole. Nel senso che il Comune pidiessino che un tempo si vantava di aprire sempre le braccia a chi ha meno possibilità economiche quasi sentendosi Robin Hood nella foresta di Sherwood, ha deciso di aumentare il prezzo dei biglietti degli autobus. E sin qui, fossero 5-10 centesimi in più, pazienza. Invece, con il benestare divotato ma non amato dal 65% dei bolognesi e contestato persino da una frangia della sinistra amica, chi utilizza i mezzi per andare a lavorare o a scuola, dovrà pagare l'astronomica cifra di 2.30 euro a biglietto. Sino a ieri una corsa costava 1.50 euro, 80 centesimi in meno: chi prende due volte al giorno un bus per andare e ritornare da scuola o dall'ufficio, dovrà spendere ora 25 euro a settimana e un centinaio abbondante al mese.