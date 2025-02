Ilgiorno.it - Matrimonio (quasi) perfetto

Esiste una ricetta o un manuale per uno una convivenza perfetti? No, almeno a vedere i dati Istat 2023 che raccontano di 82.392 le separazioni e di 79.875 in Italia. Ovviamente c'è anche l'altra faccia della medaglia con coppie che vivono insieme da sempre. Se siano felici o no è altra cosa. Chi ha scelto di sposarsi in Chiesa ha seguito un corso prematrimoniale, spesso utile ma anche il più fiducioso dei sacerdoti ha sempre saputo che quel sacramento era ed è a forte rischio. Ora, però a Milano esiste un corso gratuito preparatorio a uno unione consapevoli per chi ha scelto il rito civile. Dove per consapevole s'intende soprattutto conoscere diritti e doveri dei singoli ma anche della coppia. Per questo a far da docenti sono avvocati ed esperti di famiglia. E' gratuito e organizzato dal Comune di Milano in collaborazione con l'Ordine degli avvocati.