MasterChef Italia: si avvicina la fase finale, chi passerà?

In onda questa seraentra nellacruciale: mancano ormai pochissime sfide al gran, e i sette cuochi amatoriali ancora in gara vedono il traguardo sempre più vicino. Giovedì 13 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, la competizione si farà ancora più intensa con prove sempre più complesse e due ospiti d’eccezione che metteranno alla prova il talento dei concorrenti.Nel temuto Invention Test, i partecipanti dovranno spingersi oltre i confini della cucina tradizionale ispirandosi alla filosofia multisensoriale e innovativa dello chef danese Rasmus Munk. Con due stelle Michelin al ristorante Alchemist di Copenaghen, ottavo nella classifica dei World’s 50 Best Restaurants, Munk è noto per i suoi piatti visionari e all’avanguardia, capaci di raccontare storie ed evocare emozioni uniche.