Digital-news.it - MasterChef Italia: Hélène Darroze e Rasmus Munk ospiti della nuova puntata su Sky e NOW

Leggi su Digital-news.it

Mancano solo una manciata di sfide, a, per arrivare al gran finale, i sette cuochi amatoriali rimasti in gara vedono il traguardo sempre più vicino. Nella serata di giovedì 13 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli metteranno sul loro percorso prove assai complesse, accogliendo però due grandissimi nomicucina internazionale: per l’Invention Test i cuochi amatoriali dovranno rompere tutti gli schemi ispirandosi alla cucina multisensoriale e olistica del geniale chef danese, 2 stelle Michelin al ristorante Alchemist di Copenaghen, inserito all’ottavo posto dei World’s 50 Best Restaurants grazie ai suoi piatti visionari e all’avanguardia; per l’ultimo Skill Teststagione, poi, la Masterclass verrà proiettata nel firmamento di, una delle chef donne più stellate di sempre: 3 stelle Michelin a The Connaught di Londra, 2 stelle al Marsan di Parigi e 1 stella Michelin a Villa La Coste in Provenza, in Francia.