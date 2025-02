Nerdpool.it - MasterChef 14, episodio 10: anticipazioni, tra ospiti stellari e lo Skill Test più difficile

Leggi su Nerdpool.it

La competizione aItalia entra nella fase più calda. Giovedì 13 febbraio, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, i sette cuochi amatoriali rimasti in gara dovranno affrontare tre prove cruciali prima di accedere alla Top 5 della stagione. Ad attenderli ci saranno due giganti della cucina mondiale, pronti a mettere alla prova il loro talento con sfide di altissimo livello.Hélène Darroze e lopiùdella stagionePer l’ultimodella stagione, gli aspiranti chef avranno l’onore – e l’onere – di cucinare sotto lo sguardo attento di Hélène Darroze, una delle chef più stellate del mondo. Con tre stelle Michelin al ristorante The Connaught di Londra, due stelle al Marsan di Parigi e una stella al Villa La Coste in Provenza, la sua presenza porterà la Masterclass a confrontarsi con una cucina raffinata e ricca di tecnica.