Terzotemponapoli.com - Massimo Ranieri:” Adoravo Krol Maradona un artista”

:”un”“Pazzo per il Napoli:un, un peccato non averlo conosciuto. Ma nel cuore ho anche il Toro: dal Grande Torino a Meroni”.Le parole di, in gara a Sanremo con ‘Tra le mani un cuore’, sulla sua passione per il calcio: dal Napoli dia quello di oggi.è tra i cantanti in gara a Sanremo con Tra le mani un cuore e nel suo cuore c’è anche molto spazio per il calcio, Napoli ovviamente, ma non solo. Di seguito le sue parole a Tuttosport.:”un”AMORE PER IL NAPOLI – “Certo! Un amore immenso. Tra le altre cose, poi, Diego cantava spesso “Perdere l’amore”. Mi sono arrivati tanti di quei filmati. Questa cosa mi riempiva di gioia.