Davidemaggio.it - Massimo Ranieri a Sanremo con un problema agli occhi

Leggi su Davidemaggio.it

Tutti a preoccuparsi deglidi Fedez, quando in difficoltà erano quelli di un altro artista in gara a2025,: il cantante si è esibito nella terza serata del Festival con l’o destro iniettato di sangue.Una condizione che non ha minimamente inficiato la performance canora, ma che era impossibile non notare e che si è intensificata nelle ultime ore. Nelle sue storie su Instagram, infatti, oggi il cantante aveva condiviso un video nel quale la macchia nell’o c’era, ma molto meno invasiva rispetto a questa sera.assente nei daytime RaiL’inconveniente potrebbe spiegare perchèin questi giorni non è mai presente in collegamento con i programmi dei daytime di Rai 1, che stanno seguendo il Festival a tutte le ore con l’ausilio di inviati fuori e dentro l’Ariston.