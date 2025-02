Quotidiano.net - Massacrata a martellate. Aggredita dall’ex. Salvata da un corriere

"Era a terra, la testa sanguinante". Ma si preoccupava per i figli: "Stanno tornando da scuola, se mi vedono così si spaventano". Ibtissal El Baroudi, 38 anni, marocchina, per i vicini Betty, è scampata per un soffio alla furia dell’ex compagno, che l’ha colpita alla testa a. Ieri sera, dopo una delicatissima operazione e 48 ore d’ansia, è stata dichiarata fuori pericolo dai sanitari dell’ospedale Poma di Mantova. Intanto i carabinieri avevano ammanettato il suo aggressore, 40enne violento, con molti precedenti, che Betty aveva denunciato per stalking. Se la donna potrà riabbracciare i figli (9 e 11 anni) lo deve a chi l’ha soccorsa e ha tamponato le sue ferite. Pure lui è straniero, anche se vive in Italia dal 1990. Abdel Karim Attaoui è nato in Marocco, come la vittima e l’uomo finito in carcere.