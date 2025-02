Thesocialpost.it - Massa, muore a 29 anni Lorenzo Molitierno: scontro auto-moto

Tragico incidente a, dove, 29, ha perso la vita in unotra unae due. Il dramma si è consumato giovedì 13 febbraio intorno alle 12:30 sulla via Aurelia, all’altezza di Romagnano., originario del posto, lascia una giovane compagna e un figlio di quasi 4, il cui compleanno sarebbe stato tra pochi giorni.Secondo le prime ricostruzioni, laguidata daviaggiava in direzione opposta rispetto alle duecoinvolte. La dinamica sembra essersi innescata quando la prima vettura ha iniziato una manovra per svoltare verso un grande magazzino. La seconda, che seguiva a breve distanza, avrebbe tentato di evitare l’impatto sterzando bruscamente, finendo però per urtare l’altra vettura e invadendo la corsia opposta.