Repubblica.it - Martina Oppelli: “La norma approvata in Toscana è una porta che si apre. Voglio morire con dignità”

Leggi su Repubblica.it

Triestina, affetta da sclerosi multipla, oggi è immobilizzata. Per due volte le è stato negato il suicidio assistito dalla Asl. “I primi sintomi a 28 anni, poi un calvario di dolore. Se non potròa casa mia, andrò in Svizzera”.