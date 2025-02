Oasport.it - Marta Bassino cade in gigante ai Mondiali: cosa è successo, porta divelta

Rassegna iridata da dimenticare per: l’azzurra è uscita di pista nella prima manche dello slalomfemminile dei2025 di sci alpino, in corso di svolgimento a Saalbach, chiudendo la sua esperienza in Austria.Già prima dell’uscita di scena la performance dell’azzurra non era delle migliori:al primo intermedio accusava 0.34 da Brignone, distacco salito a 0.86 al secondo rilevamento. Poco dopo lo stop del cronometro, però, l’italiana è uscita., infatti, è scivolata in una curva verso sinistra, tranciando in pieno unae finendo nelle reti di protezione. La caduta non ha avuto conseguenze fisiche per l’azzurra, che però, visibilmente affranta, non è riuscita a parlare a fine gara ai microfoni di Rai 2 HD.Quando parte Federica Brignone nella seconda manche dei: orario esatto, tv, streaming