Mario Giordano umilia la cantante Francamente che rifiuta di cantare l’inno italiano | Famosissima? Io non la conoscevo

Durante la settimana del Festival di Sanremo, la musica domina l’attenzione pubblica, oscurando anche i dibattiti politici e sociali. Stavolta, al centro della polemica c’ènazionale, “Fratelli d’Italia”, accusato di non essere inclusivo dallatorinese Francesca Siano, in arte.Leggi anche:, perché ha una voce così acuta? Cos’è la Sindrome di KlinefelterL’opinione disuldi MameliL’artista ha eseguitoprima della finale di Coppa Italia di volley femminile, ma successivamente ha pubblicato un video sui social in cui ha spiegato di aver pensato di modificarne il testo, ritenendolo poco inclusivo. “Ha un linguaggio non inclusivo”, ha dichiarato la, sottolineando di aver valutato un cambiamento per renderlo più rappresentativo.