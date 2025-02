Terzotemponapoli.com - Marino a Stile TV: ”Il Napoli ha raggiunto un equilibrio importante e…”

: ilhauned avere a disposizione tante opzioni è una cosa positiva per l’allenatore. Ilha in organico giocatori che si possono adattare a qualsiasi situazioneATV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale, allenatore ed ex tecnico di Politano. Queste le sue parole:sul ruolo di Politano“Il ruolo di Politano non è quello di esterno a sinistra, dovrebbe adattarsi molto. Il ragazzo ha spiccate caratteristiche offensive, non so se riuscirà a fare tutta la fascia. Ha giocato anche con me come esterno in un 4-3-3- o 3-4-3, mai lui faceva più l’attaccante, non giocava a tutta fascia. Farlo giocare lì contro la Lazio non lo so, poi Conte se deciderà di schierarlo lì vorrà dire che gli allenamenti gli avranno dato certezze.