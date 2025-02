Inter-news.it - Mariani arbitro di Juventus-Inter, Rocchi ‘obbligato’: il motivo – CdS

Ieri è stata comunicata la scelta di assegnare. In realtà, Gianluca, designatore AIA, aveva praticamente le spalle al muro.SCELTA – L’AIA arriva al prossimo fondamentale weekend di campionato, giornata numero 25, reduce da un periodo negativissimo. Clima che ha per forza di cose inciso sulle designazioni arbitrali di. Due le partite clou dell’imminente turno: Lazio-Napoli a Roma ea Torino. Il designatore ha deciso di andare sul sicuro, anche perché non aveva altre scelte da poter fare. Dunque, Massa va all’Olimpico ealloStadium., quasi con le spalle al muro, ha evitato di fare voli pindarici e di scommettere su altri fischietti. D’altronde, la situazione della classe arbitrale è quella che è: Guida (uno dei migliori) è infortunato, Colombo è al Sub20, mentre lo stesso Sozza sta vivendo una pessima stagione.