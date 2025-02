Lanazione.it - Maria Amelia Monti fa uno ’strappo alla regola’

Uno ‘Strappo. É lo spettacolo scritto e diretto da Edoardo Erba e prodotto da Gli Ipocriti di Melina Balsamo chee Claudia Gusmano mettono in scena domani al TeatroDante Carlo Monni (alle 21). Il fil rouge è l’amicizia, se vogliamo insolita, fra Moira, la maschera di un cinema, e Orietta, che invece è il personaggio di un film dell’orrore che riesce a fuggire dal suo assassino attraverso, appunto, uno strappo nello schermo. Per ritrovarsi nella sala deserta del cinema, dove incontra Moira, in un intreccio che mescola ironia e suspense, portando entrambe le protagoniste a riflettere sulle proprie esistenze e sul coraggio di cambiare il proprio destino. Ma c’è dell’altro che lega lo spettacolo ed è l’interazione fra cinema e teatro così come, probabilmente, gli ‘strappi’ che le due attrici raccontano sono più di uno.