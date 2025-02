Maresca in cerca di soluzioni con Jackson e Guiu feriti

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-13 15:46:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il Chelsea sarà senza attaccante Nicolasfino alla fine di marzo a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, lasciandoli a corto di opzioni di attacco con il backup Marcha sostenuto il problema nella vittoria in casa contro West Ham il 3 febbraio e non è atteso fino a dopo la prossima pausa internazionale, che termina il 25 marzo.ha zoppicato nella stessa partita e mancherà per un “po ‘di tempo”, secondo il boss Enzo.La coppia non era disponibile per il pareggio della Coppa d’Inghilterra dello scorso fine settimana a Brighton con l’ala Christopher Nkunku utilizzata in un ruolo falso nove e quella tattica poteva essere ripetuta quando il Chelsea visita l’Amex in campionato domani sera.