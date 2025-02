Movieplayer.it - Mare Fuori 5: ecco cosa possiamo aspettarci dalla nuova stagione

Leggi su Movieplayer.it

Le anticipazioni sulla(presentata in anteprima a Sanremo): quando esce e chi sono i nuovi personaggi. Il ciclonenon si ferma: dall'esordio sulla Rai nel 2020 fino alla consacrazione a fenomeno pop grazie all'arrivo in streaming su Netflix, i ragazzi dell'Ipm di Napoli (ispirato al vero carcere di Nisida) continuano a essere amatissimi. La quinta, composta da 12 nuovi episodi, è ormai imminente: i primi sei episodi arrivano infatti in anteprima il 12 marzo su RaiPlay, e poi in televisione dal 26 marzo su Rai2. Per celebrare l'evento, sei protagonisti presentano5 da un palco prestigioso, quello del Festival di Sanremo: Maria Esposito, Domenico Cuomo, Giovanna Sannino e Giuseppe Pirozzi del .