Ilrestodelcarlino.it - Marco Giobbi neo segretario Pd:: "Basta con le nostre divisioni"

Unire, ricomporre, superare le: è questo l’obiettivo dichiarato del nuovodel Pd,, che sin dal suo insediamento ha cercato di impostare il suo mandato sulla collaborazione e sulla trasparenza. Ma la frattura emersa durante il congresso sembra tutt’altro che sanata, e il clima resta teso. "Vorrei che si iniziasse a lavorare in maniera trasparente, rispettosa di quelli che sono i meccanismi interni al partito", ha dichiaratonel corso della sua prima conferenza stampa dacomunale. La prima Unione Comunale del nuovo corso si è aperta con un gesto di rottura: i delegati di Manfroni hanno infatti deciso di non entrare in sala, rifiutando di partecipare all’assemblea. Nonostante ciò,ha insistito sulla necessità di ricompattare il partito.