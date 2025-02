Oasport.it - Marco Bezzecchi fiducioso: “Inverno positivo, mi sono subito sentito bene sull’Aprilia”

Sensazioni positive peral termine dei test invernali in preparazione della sua prima stagione da pilota ufficiale Aprilia. Il romagnolo, passato da Ducati alla casa di Noale, è pronto ad affrontare il Mondiale MotoGP 2025 con la consapevolezza di potersi giocare qualcosa di importante magari sin dalla gara inaugurale, in programma tra due settimane in Thailandia.“Misin dal primo test a Barcellona. Naturalmente l’adattamento richiede tempo e devo ancora concluderlo in alcune aree, ma è una moto che mi ha dato immediatamente fiducia all’anteriore e questo permette di abituartiperché viene tutto più facile. Onestamente, con le gomme nuove sto ancora faticando perché la moto reagisce in modo diverso, quindi il processo non è ancora completato“, ha dichiarato oggi il Bez tra la sessione mattutina e quella pomeridiana del day-2 di test a Buriram.