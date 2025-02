Liberoquotidiano.it - Marcella Bella sul palco: Malgioglio brutale, la guarda malissimo. Mistero a Sanremo: cos'è successo? | Guarda

Tutta Italia ipnotizzata dal Festival di2025. Siamo alla seconda serata, dopo i fasti e i successi in termini di share della prima, dove Carlo Conti ha raccolto oltre il 65% di share. Nella seconda puntata, dopo le nuove proposte, ecco 15 big in gara. Una puntata particolare, comica, surreale. Certo non per Bianca Balti, meravigliosa co-conduttrice, ma per la presenza della premiata ditta composta da Cristianoe Nino Frassica, un duo che più improbabile non si può. I due si sono alternati suldell'Ariston, incrociandosi anche, tra sfottò e momenti di comicità puramente surreale., alla sua prima apparizione, si è presentato con un infinito strascico rosso. Dunque il cambio d'abito, un quasi total-black, nero proprio come i suoi capelli, eccezion fatta per il ciuffo bianco.