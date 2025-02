Marcell Jacobs con Virtus Lucca | ok per punteggi 2025 alla società toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

con: ok percontinua a portare i suoi.Il due volte campione olimpico di Tokyo 2020, 100 metri e 4×100, ha dato l’ok.con: ok per(Foto Ufficio stampa)A comunicarlo la stessa: “L’ennesima dimostrazione di attaccamentomaglia dell’Atleticada parte diarriva con la firma sulla documentazione con la quale il campione olimpico di Tokyo dei 100 metri e della staffetta 4×100 ha manifestato l’intenzione di continuare a portare i suoinel campionato dianche per la stagionein nome del legame profondo che lo legache lo ha lanciato.