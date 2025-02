Unlimitednews.it - Marc Marquez si ripete, è il più veloce in test Buriram

Leggi su Unlimitednews.it

(THAILANDIA) (ITALPRESS) – L’anno in Gresini gli è servito come apprendistato, orasi sente perfettamente a suo agio sulla Ducati e damanda un messaggio chiaro: per il titolo mondiale bisognerà fare i conti col Cabroncito. Già autore ieri del miglior tempo,è il piùin sella alla Ducati ufficiale anche nella seconda e ultima giornata disul circuito thailandese che fra due settimane inaugurerà il Mondiale 2025: 1’28?855 il crono di riferimento, oltre tre decimi sotto rispetto a ieri e circa un decimo e mezzo più lento del primato firmato nel 2024 dal suo attuale compagno di squadra, Francesco Bagnaia, nello scorso Gran Premio della Thailandia. L’italiano ha chiuso la due giorni diin quinta piazza, a mezzo secondo dallo spagnolo. “La cosa più importante è aver completato tutta la lunghissima lista di prove che avevamo all’inizio di questi cinque giorni di– commenta– Sono contento, ho la confidenza che volevo sulla moto e abbiamo lavorato tanto e bene con il team.