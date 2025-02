Spazionapoli.it - Maradona alla PlayStation, ora è possibile: ecco perché era stato cancellato

Diego Armandotorna su EA Sports e da domani 14 febbraio sarà a disposizione gratuitamente per tutti i giocatoriDopo ben tre anni, da domani 14 febbraio Diego Armandosarà di nuovo disponibile su EA Sports, nella serie calcistica di Electronic Arts, che ha potuto finalmente ripristinarenella piattaforma, per la felicità di tutti i tifosi.La notizia è stata annunciata oggi sui vari account e piattaforme, attraverso un comunicato congiunto pubblicato sui canali social del Napoli, della Lega Serie A, della Liga Profesional argentina, di EA Sports e su X, con l’aggiunta di un’immagine della stella del calcio con la maglia della nazionale argentina.eraescluso dal videogioco a causa di una controversia legale dal 2022, e da domani sarà disponibile in Ultimate Team come carta Icona: la carta iniziale avrà un overall di 77 e il punteggio potrà arrivare fino a 93, infatti il calciatore sarà uno dei più forti calciatori del gioco nella modalità Ultimate Team.