Ilrestodelcarlino.it - Manuela Fiorita ha scelto la musica: "Ho lasciato il lavoro da prof. Ora faccio la manager di artisti"

In trasferta nel cuore della ’città dei fiori’, in occasione della settimana sanremese della canzone italiana, c’è un volto noto dellamade in Reggio Emilia. Si tratta di, 43 anni, conosciuta dal pubblico con il nome d’arte di Manu LJ. Un talento che ha da pochi mesi accantonato il ruolo diessoressa per puntare tutto sul suo primo grande amore: la, ma con un cambio diessione, passando dal palco al dietro le quinte. Per undici anni ha affiancato alla carrierale il ruolo di docente di inglese in diverse scuole superiori della città, tra le quali il liceo Moro. Suoi, lo ricordiamo, diversi brani di successo tra cui ’What a Love’, ’Say Yes’, ’Another World’, nati dalle collaborazioni con nomi di rilievo della dance italiana e internazionale: Larry Pignagnoli, creatore del fenomeno Benny Benassi, Alex Bagnoli, produttore di hit degli anni ’90, Gabry Ponte e Besford.